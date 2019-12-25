В Петербурге открылся пункт вакцинации для иностранных граждан

Вакцинация будет проходить как по заявкам работодателей, так и по самостоятельной записи через call-центр.

Пункт вакцинации от COVID-19 иностранных граждан в Петербурге открылся в Едином медицинском центре на улице Красного Текстильщика. В день планируется прививать до 250 человек однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт".

Вакцинацию в данном центре могут пройти не только трудовые мигранты, работающие по патенту, но и иностранцы с видом на жительство, разрешением на временное проживание, а также граждане стран ЕАЭС. Вакцинация будет проходить как по заявкам работодателей, так и по самостоятельной записи через call-центр.

В Петербурге организатором прививочной кампании выступает подведомственное комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга АО "Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма".

Также иностранцев будут прививать от коронавируса в ТРЦ "Галерея". Комитет по здравоохранению выдал Lahta Clinic официальное разрешение на проведение этой процедуры среди иностранцев. Поставить укол в "Галерее" также смогут туристы. Иностранцам за вакцинацию "Спутником Лайт" придется отдать 3500 рублей.

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