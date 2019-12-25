Иностранцев будут прививать от коронавируса в ТРЦ "Галерея"

Lahta Clinic получила официальное разрешение на вакцинацию иностранных граждан.

Со следующего понедельника, 16 августа, в крупнейшем прививочном пункте Петербурга, расположенном в ТРЦ "Галерея", начнут делать вакцину от коронавируса иностранным гражданам. Об этом сообщает РБК Санкт-Петербург.

Комитет по здравоохранению выдал Lahta Clinic официальное разрешение на проведение этой процедуры среди иностранцев. Поставить укол в "Галерее" также смогут туристы.

Иностранцам за вакцинацию "Спутником Лайт" придется отдать 3500 рублей. Чтобы сделать прививку достаточно предъявить паспорт.

В центре Lahta Clinic могут привиться до 150 иностранных граждан в день. В целом в ТРЦ "Галерея" прививки могут ставить до тысячи человек в сутки.

Ранее мы писали, что людям с лишним весом прививка от коронавируса может не помочь.

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