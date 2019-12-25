Людям с лишним весом прививка от коронавируса может не помочь

Медик объяснил, на формирование иммунитета влияет количество метаболических нарушений.

Главный диетолог Петербурга предупредил, у страдающих лишним весом людей хуже вырабатывается иммунитет после вакцинации от коронавируса. Владимир Доценко рассказал об этом "Невским Новостям".

Медик объяснил, на формирование иммунитета влияет количество метаболических нарушений. Чем их больше, тем сложнее он вырабатывается. При этом иммунитет может не сформироваться и у людей с дефицитом веса. У человека должна быть жировая прослойка, но не избыточная.

Людям с лишним весом врач посоветовал дополнительно проверять антитела после вакцинации.

Ранее эксперты рассказали, как правильно вакцинироваться людям с эндокринными нарушениями. Эксперты отмечают, что каждый организм по-своему переносит вакцину.

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