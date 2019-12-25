В Петербурге женщина похитила у потенциальной невестки своего 25-летнего сына

Женщина пришла в квартиру за сыном в сопровождении нескольких неизвестных мужчин.

Накануне утром в квартире на Товарищеском проспекте разыгралась настоящая семейная драма. Женщина похитила у потенциальной невестки своего 25-летнего сына. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 20-летняя девушка, студентка одного из городских вузов. Она рассказала, что около 06:50 к ней в квартиру пришла мать ее любимого в сопровождении нескольких неизвестных мужчин. Они связали руки молодому человеку веревкой, вывели на улицу и насильно усадили в автомобиль, после чего скрылись в неизвестном направлении. Все происходящее девушка снимала на камеру мобильного телефона.

Указанный автомобиль остановили в 12:45 на 47-м километре автодороги М-10. За рулем находился 31-летний уроженец Ярославля. Также в салоне иномарки находились 36-летняя женщина и двое мужчин 41 и 49 лет и разыскиваемый молодой человек. Пострадавший подтвердил, что его похитили.

Всех подозреваемых доставили в полицию. Спустя несколько часов задержали 49-летнюю мать похищенного и поместили ее в изолятор. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Кудрово поймали подозреваемых в похищении мигранта-парикмахера.

Фото: pixabay.com