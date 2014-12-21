В Кудрово поймали подозреваемых в похищении мигранта-парикмахера

Неизвестные усадили мужчину в машину и увезли в лесной массив.

Сотрудники полиции Невского района Петербурга разбираются в обстоятельствах похищения человека. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Жертвой нападения стал 32-летний гражданин Узбекистана, работающий парикмахером в салоне красоты. Вечером 23 июля на улице Седова на него напали четверо неизвестных. Грабители, угрожая пистолетом, отобрали у мужчины цепочку из желтого металла и документы. После этого его усадили в иномарку и отвезли в лесной массив на Мурманском шоссе. Мигранту удалось сбежать от своих похитителей.

В тот же день в Кудрово задержали троих подозреваемых – двух граждан Узбекистана и одного гражданина Киргизии. Всю троицу поместили в изолятор. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".

Ранее в Петербурге заключили под стражу банду грабителей, похитивших девушку.

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