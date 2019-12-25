Участники группировки задержаны.

В Петербурге заключили под стражу банду грабителей, похитивших девушку. Об этом в четверг, 1 июля, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

В настоящий момент СК расследует уголовное дело, возбужденное в отношении семерых граждан от 25 лет до 51 года по п.п. "а, г" ч. 2 ст.126 УК РФ (похищение человека), ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой), ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов).

Согласно данным следствия, с 2019 года правонарушители нападали на горожан, после чего крали у них деньги и имущество в их домах, которые находились в Курортном районе Петербурга, в также в Выборгском и Приозерском районах Ленобласти.

Более того, утром 12 марта этого года недалеко от дома по Ординарной улице в Петроградском районе злоумышленники похитили петербурженку. После чего девушку отвезли в частный дом в Ленобласти. В этот же день она была освобождена.

В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли рации, мобильные телефоны, маски, перчатки, предметы, используемые для конспирации, огнестрельное оружие и боеприпасы, сведения о передвижениях объектов преступных нападений.

Ранее мы писали, что в Петербурге группа неизвестных напала на велосипедиста и побила два автомобиля.

Фото: Piter.tv; пресс-служба СК РФ по Петербургу