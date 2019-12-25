В Петербурге группа неизвестных напала на велосипедиста и побила два автомобиля

Банда орудовала ночью в Невском районе.

Ночь на среду, 30 июня, выдалась для жителей домов по улице Чудновского в Невском районе неспокойной. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Местные жители заметили группу неадекватных петербуржцев, которые сначала избили проезжавшего мимо велосипедиста и кинули в него велосипедом, а затем повредили два припаркованных авто. Очевидцы уточнили, что потом начались крики, и кто-то вызвал наряд полиции.

Что именно послужило причиной такого неадекватного поведения, пока остается тайной. В комментариях горожане выразили негодование и отметили, что район похож на гетто.

Ранее мы писали, что неизвестные сняли со счета 83-летнего петербуржца почти 2 миллиона рублей.

Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте; Piter.tv