Неизвестные сняли со счета 83-летнего петербуржца почти 2 миллиона рублей

Деньги списали еще в феврале 2021 года.

В Петербурге со счета 83-летнего мужчины неизвестные списали почти два миллиона рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 29 июня обратился 83-летний Г. Он сообщил, что 22 июня обратился в отделение банка на проспекте Ветеранов для снятия денег. Там сотрудники банка сообщили, что денежные средства были списаны со счета в феврале 2021 года, через мобильный банк. Сумма материального ущерба составила 1 804 000 рублей.

В УМВД пострадавший сразу не обращался, в связи с ухудшением состояния здоровья. Возбуждено уголовное дело.

Недавно мошенник дал доверчивому пенсионеру билеты банка приколов вместо настоящих денег.

Фото: Piter.tv