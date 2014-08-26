Мошенник дал доверчивому пенсионеру билеты банка приколов вместо настоящих денег

Житель Петербурга заметил, что деньги не похожи на настоящие, но было уже поздно.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в обмане 81-летнего пенсионера. Злоумышленник воспользовался его доверчивостью. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Потерпевший обратился в полицию Красносельского района на этой неделе. Пенсионер рассказал, что 17 июня к нему подошел неизвестный и начал рассказывать о своей нелегкой судьбе. По словам мошенника, ему надо было уехать на родину, но с имеющейся валютой это сделать тяжело. После этого он попросил мужчину обменять ему доллару на рубли. Как оказалось, доллары были ненастоящие — это были билеты банка приколов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемого задержали 23 июня в СНТ "Разлив". Подозреваемый приехал из Волгограда.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО