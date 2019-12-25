Следователи и полиция ночью пришли с проверкой в Ленинградский зоопарк

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество" или "Присвоение и растрата".

Минувшей ночью следователи СК Петроградского района вместе с экономической полицией пришли с проверкой в Ленинградский зоопарк. Об этом сообщила "Фонтанка".

По данным издания, причиной интереса со стороны правоохранительных органов стало задержание индивидуального предпринимателя. По версии следствия, из зоопарка ему переводили деньги за невыполненные работы по электросетям. Сам задержанный указал на бывшего главного инженера зоопарка. В ходе проверки стражи порядка изъяли документы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество" или "Присвоение и растрата".

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Фото: Piter.TV