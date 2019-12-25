В Пушкине подстрелили бывшего судебного пристава с судимостью

Пострадавшего госпитализировали в НИИ Джанелидзе в тяжелом состоянии.

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после стрельбы на Ленинградской улице в Пушкине. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Сообщение о стрельбе поступило около полуночи 11 августа. На месте происшествия нашли 40-летнего мужчину с окровавленным плечом и с запахом алкоголя. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ Джанелидзе и поместили в шоковую реанимацию.

По подозрению в совершении преступления задержали 37-летнего жителя Краснодара, зарегистрированного в пушкинской войсковой части. У него изъяли гладкоствольное ружье и патроны.

Установлено, что пострадавший был судим по статьям "Мошенничество", "Превышение должностных полномочий" и "Оскорбление представителя власти". Ранее он работал судебным приставом.

Ранее мужчина выстрелил в руку прохожего в центре Петербурга.

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