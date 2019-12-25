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Петербург хочет принять летние Олимпийские игры в 2036 году
Сегодня, 11:22
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Петербург хочет принять летние Олимпийские игры в 2036 году

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Последний раз Олимпийские игры проходили в России в 2014-м году в Сочи, они были зимними.

Петербург и Казань подали заявки на проведение у себя летней Олимпиады в 2036 году. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова передал "ТАСС".

На данный момент прием заявок еще не завершился. Лавров рекомендовал не затягивать с подачей властям Ростовской области, если они хотят проводить Олимпийские игры у себя. 

На данный момент в Петербурге нет олимпийского гребного канала и специализированного гимнастического зала.

Следующие летние Олимпийские игры будут проходить в Париже, Лос-Анджелесе, Брисбене (Австралия). 

Фото: Piter.TV

Теги: олимпиада 2036, спорт
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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