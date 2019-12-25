Смольный нашел локацию для строительства гребного канала

Канала дистанцией в 2 км в Петербурге нет, а он нужен для тех, кто занимается гребным спортом.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь назвал ситуацию с гребным спортом в Петербурге "трагедией". Об этом он сказал на пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад", передал корреспондент Piter.TV.

Ранее в городе было 33 гребные школы, а теперь 1,5. На данный момент в Петербурге нет олимпийского гребного канала протяженностью 2 км, есть только на 1 км. Однако власти планируют решать этот вопрос. Уже найдена локация, в которой могут построить канал.

Шантырь отметил, что в Петербурге есть и традиции гребного спорта, и специалисты, но материально-технической базы нет. Спортсменам приходится ездить в Краснодарский край, чтобы потренироваться в условиях, приближенных к олимпийским.

Ранее стало известно, что получат призеры и победители Олимпийских игр из России.

Фото: Piter.TV