Стало известно, что получат призеры и победители Олимпийских игр из России

Медалисты и их тренера получат денежное вознаграждение.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь рассказал о том, что получат медалисты Олимпийских игр в Токио. Трансляция идет на площадке "Интерфакс Северо-Запад".

Всем победителям будет присвоено звание "Заслуженного мастера спорта России". Также предусмотрены денежные премии по 5 млн рублей получат "золотой" призер и его тренер, "серебряный" и его тренер — по 2,5 млн рублей, "бронзовый" и его тренер — по 1,5 млн рублей. Возможен приз от Федерации спорта в виде машины. Участники, которые заняли ниже пятого места, получат по 50 тыс. рублей.

Кроме того, в жилищном законодательстве предусмотрены льготные условия для получения квартиры для победителей Олимпийских игр.

Антон Шантырь отметил, что ребята этого заслужили: они посвящают спорту и подготовке в Играм всю свою жизнь.

Также председатель комитета подвел итоги выступления петербуржцев на Олимпийских играх в Токио.

Фото: Instagram /@olympic_russia