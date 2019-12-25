До соревнований были допущены 33 человека из Петербурга.

Петербуржцы привезли с Олимпийских игр в Токио 9 медалей. Их завоевали 12 спортсменов. Об этом на пресс-конференции на площадке "Интерфакса" в Петербурге сказал председатель комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь, передал корреспондент Piter.TV.

Чиновник отметил, что Олимпийские игры состоялись, а это значит, что миру удается справиться с пандемией, и спорту тоже уделили внимание. Шантырь считает, что сборная России, учитывая все условия, выступила "не просто достойно, а феерически". Под условиями он имел в виду не только коронавирусные ограничения, но и особое внимание со стороны прессы, Олимпийского комитета после допингового скандала. Напомним, что России запретили выступать под своим флагом.

На Игры в Токио в основном составе были отобраны 37 человек из Петербурга. Из них приняли участие 33 человека. Золото удалось завоевать всего одно, но зато много серебряных медалей. Шантырь призвал уделить внимание спортсменам, которые заняли четвертые места. Председатель комитета признался, что особые надежды он возлагал на плавательные дисциплины.

До следующих летних игр остается 3 года. Антон Шантырь отметил, что это не много. Он посоветовал тренерам пересмотреть свои методики в новых условиях, а также уделять внимание общефизической подготовке и работе с духом спортсменов.

Всего спортсмены из России завоевали 71 медаль и заняли пятое место на Олимпийских играх.

Фото: Олимпийский комитет России