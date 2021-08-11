Тренер победительницы Олимпийских игр по спортивной гимнастике рассказала о том, как их выгнали из зала

Как выяснилось, специализированного зала для подготовки спортсменов в Петербурге нет.

Заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вера Киряшова рассказала о том, как в 2017-м году ее со спортсменами выгнали из спортивной школы олимпийского резерва Пушкинского района. Три года никакие работы не проводились.

На пресс-конференции в "Интерфаксе", посвященной итогам Олимпийских игр в Токио, Киряшова обратилась к властям и попросила как можно скорее достроить школу.

В 2017-м году нам обещали реконструкцию, нас выгнали из родной спортивной школы, обесточили ее. Обещали в 2019-м году ее построить. И, увы, до сих пор этой спортивной школы нет. сказала Вера Киряшова.

Более того, администрация Пушкинского района поднимала вопрос о том, а нужна ли школа, раз с ней столько проблем.

Вопрос сдвинулся с места только в этом году. Новые сроки окончания строительства — ноябрь 2022-го года.

Заслуженный тренер обратила внимание на то, что в Петербурге нет ни одного специализированного гимнастического зала. Из-за этого город не может проводить международные соревнования, хотя такие мероприятия в Северной столице умеют проводить. Более того, все к нам стремятся, заключила Киряшова.

Вера Киряшова подготовила обладательницу золотой медали по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио Лилию Ахаимову. Последний раз такой результат на Играх был в 1992-м году.

Видео: ВКонтакте / ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга