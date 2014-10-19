Петербургская гимнастка Лилия Ахамимова выиграла золото на Олимпийских играх в Токио

Второе место в таблице заняла команда из США, а следом Великобритания.

Команда по спортивной гимнастике принесла на Олимпийских играх в Токио России золотую медаль. Одна из спортсменок — Лилия Ахаимова — из Петербурга.

Также в составе команды Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова. Они получили 169,528 баллов, обогнав своих конкурентов по турнирной таблице из США на 3 балла.

Петербурженку поздравил губернатор Александр Беглов.

На пути к триумфу Вы и вся наша команда проявили волю, мастерство, целеустремленность, сильный спортивный характер и заслуженно завоевали золотые медали.

Градоначальник также отметил наставника – Заслуженного тренера России Веру Киряшову.

Фото: Instagram /@olympic_russia