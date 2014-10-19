Петербургская гимнастка Лилия Ахамимова выиграла золото на Олимпийских играх в Токио

Команда по спортивной гимнастике принесла на Олимпийских играх в Токио России золотую медаль. Одна из спортсменок — Лилия Ахаимова — из Петербурга.
Также в составе команды Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова. Они получили 169,528 баллов, обогнав своих конкурентов по турнирной таблице из США на 3 балла.
Петербурженку поздравил губернатор Александр Беглов.
На пути к триумфу Вы и вся наша команда проявили волю, мастерство, целеустремленность, сильный спортивный характер и заслуженно завоевали золотые медали.
Градоначальник также отметил наставника – Заслуженного тренера России Веру Киряшову.
Фото: Instagram /@olympic_russia
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