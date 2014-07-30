Петербургская епархия прокомментировала инцидент с мужчиной в Троицком соборе

Пострадавший остался жив.

В петербургской епархии рассказали подробности инцидента с мужчиной в Троицком соборе.

Инцидент произошел после вечернего богослужения, после 19 часов. Мужчина в камуфляже вошел в собор и направился к одной из икон. Как вдруг смотритель храма услышал звук битого стекла (упала банка). После он увидел, как мужчина поджег себя зажигалкой, предварительно облившись жидкостью из той самой банки.

К петербуржцу тут же подбежал сотрудник храма, который потушил мужчину с помощью огнетушителя. Сотрудникам удалось спасти жизнь мужчине и предотвратить пожар в соборе, который является объектом культурного наследия федерального значения.

Настоятель Троице-Измайловского собора протоиерей Геннадий Бартов рассказал, что мужчина, придя в себя, попросил дежурного "позвонить архангелу Михаилу". Сотрудники храма не исключают того факта, что у мужчины имеются проблемы с психикой.

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Видео: Piter.tv