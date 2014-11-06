Появилось видео самосожжения петербуржца в Троицком соборе

Мужчина жив.

Около 19 часов 12 августа в Троицком соборе загорелся петербуржец. Источник Piter.tv в экстренных службах предоставил запись с камер видеонаблюдения.

Мужчина зашел в собор с неизвестной банкой и зажигалкой в руках. Изначально он прогуливался по храму, затем отошел подальше от людей. В этот момент петербуржец облился бензином, после чего поджег себя. К нему тут же подбежал сотрудник храма, который потушил мужчину с помощью огнетушителя. Информация о состоянии сомосожженца уточняется.

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Видео: Piter.tv