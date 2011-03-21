Появилась видеозапись с места, где сгорела 64-летняя пенсионерка в Уфе

Сейчас пострадавшая находится в больнице с ожогами.

Появилась видеозапись с места ЧП с участием 64-летней пенсионерки в Уфе. Инцидент произошел утром 9 декабря с местной жительницей в Башкирии. Женщина, облитая бензином, вышла на одну из улиц города. Затем жидкость подожглась спичками. Спасли пострадавшую очевидцы. В операции принимал участие инженер по пожарной безопасности. Ему удалось сбить пламя и вызвать правоохранительные органы и скорую помощь.

В экстренном ведомстве пояснили прессе, что жительница Уфы загорелась около входа в местную больницу "РЖД-Медицина", расположенной на проспекте Октября 71/1. Сейчас пациентку госпитализировали в ожоговое отделение городской клинической больницы под номером 18. Состоянии женщины врачи считают критическим. У нее повреждено 90% тела.

В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего проверяют надзорные ведомства.

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Фото и видео: Telegram / SHOT

