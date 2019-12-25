Сотрудники ГУ МЧС вывели на улицу 470 человек.

Школьники в Томске подпалили снеговика из ваты вместе со школой ради контента для TikTok. Об этом рассказали журналисты из Telegram-канала Mash Siberia. Они уточнили, что снеговик был установлен внутри здания. Он стал причиной распространения пламени по помещению. В результате 8 декабря экстренным службами пришлось эвакуировать всех сотрудников образовательного учреждения и детей.

Загорелся кабинет, расположенный на первом этаже местной гимназии под номером 24. Снеговик находился в кабинете географии. Учащиеся рассказали специалистам, что хотели снять ролик для социальных сетей, но ситуация вышла из-под контроля. При этом пожарная сигнализация сработала не сразу. О возгорании взрослым рассказали сами школьники.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, на место инцидента прибыли пять пожарных машин и 25 спасателей. В общей сложности из здания сотрудники ведомства вывели 470 человек. Возгорание ликвидировано при помощи порошкового огнетушителя. Никто не пострадал.

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Фото: ГУ МЧС по Томской области

