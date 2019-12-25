Пламя распространилось по одному из зданий комплекса.

В Калининградской области загорелся замок Вальдау XIII века. Об этом рассказали представители регионального экстренного управления. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что бригада направлена в поселок Низовье. Огонь охватил здание, которое является памятником культурного наследия.

Огнем охвачено одно из зданий замкового комплекса, на месте пожара работают четыре пожарных расчета. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Напомним, что замок "Вальдау" является старинным прусским зданием, созданным старинным представителями Тевтонского ордена. До переименования посёлка в Низовье населенный пункт назывался Вальдау. В 2007 году постановлением местного правительства замок Вальдау получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Объект признали аварийным, а затем - закрыла из-за угрозы обрушения крыши. При этом левый флигель здания остался действующим, так как в нем размещен краеведческий музей.

В пожаре на Коломенской улице погибла женщина.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости