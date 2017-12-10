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Вчера, 23:57
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В Луге мужчина поджег себя и оставил прощальную записку девушке

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На кадрах видеозаписи можно наблюдать, что среди жилых домов человек сам себя поджигает. Очевидцы сразу побежали к мужчине на помощь. 

Ночью 30 ноября в Луге 29-летний мужчина поджег себя. Перед этим на своей странице во "Вконтакте" он опубликовал письмо к девушке, с которой, вероятно, у него не сложились отношения. В этом же послании он добавил, что вечером устроит "незабываемое шоу". Об этом сообщили в группе "Подслушано в городе Луга" в соцсети "Вконтакте".

На кадрах видеозаписи можно наблюдать, что среди жилых домов человек сам себя поджигает. Очевидцы сразу побежали к мужчине на помощь. 

Как рассказали свидетели в комментариях к видео, около часа ночи мужчина зашел в магазин, чтобы купить зажигалку. На площади он поджег себя и попросил это снять. Затем, по словам комментаторов, он вернулся в магазин обгорелый и вновь требовал снять его на камеру. Медики увезли молодого человека в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее неизвестный сжег дотла дом двух женщин в поселке Мичуринское. Также огонь уничтожил летнюю кухню, баню и сарай.

Видео: Вконтакте / Подслушано в городе Луга

Теги: записка, луга, прощальное письмо, самосожжение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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