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Неизвестный сжег дотла дом двух женщин в поселке Мичуринское
Сегодня, 9:51
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестный сжег дотла дом двух женщин в поселке Мичуринское

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Также огонь уничтожил летнюю кухню, баню и сарай.

Полиция Ленобласти проводит проверку после пожара в частном доме в поселке Мичуринское Приозерского района. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 11 ноября в 13:28. По версии следствия, неизвестный поджег дом, принадлежавший двум женщинам, одна из которых 65-летняя пенсионерка. Одноэтажное здание с мансардой выгорело дотла. Также огонь уничтожил летнюю кухню, баню и сарай.

В результате происшествия никто не пострадал. Сумма ущерба составила 2 млн рублей.

Ранее мы писали, что три машины пострадали в ночном пожаре на Типанова.

Фото: pexels.com

Теги: поджог
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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