Три машины пострадали в ночном пожаре на Типанова

Пожар потушили за 20 минут.

Ночью 12-го ноября из-за пожара на улице Типанова пострадали три иномарки. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании у дома №7 поступило в 24 часа. "Ниссан" сгорел полностью, а стоящие рядом "Пежо" и "Хендэ" обгорели лишь частично. С огнем удалось справиться в 00:35.

Так как машины были припаркованы у жилого дома, черный дым мог попасть в квартиры. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Крестовском острове каршеринг снес ограждение и прилег на крышу.

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