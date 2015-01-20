Три машины пострадали в ночном пожаре на Типанова

Ночью 12-го ноября из-за пожара на улице Типанова пострадали три иномарки. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании у дома №7 поступило в 24 часа. "Ниссан" сгорел полностью, а стоящие рядом "Пежо" и "Хендэ" обгорели лишь частично. С огнем удалось справиться в 00:35.
Так как машины были припаркованы у жилого дома, черный дым мог попасть в квартиры. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Крестовском острове каршеринг снес ограждение и прилег на крышу.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ирина Станиславовна, Екатерина Галушкина
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