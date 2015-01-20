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Три машины пострадали в ночном пожаре на Типанова

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Пожар потушили за 20 минут.

Ночью 12-го ноября из-за пожара на улице Типанова пострадали три иномарки. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании у дома №7 поступило в 24 часа. "Ниссан" сгорел полностью, а стоящие рядом "Пежо" и "Хендэ" обгорели лишь частично. С огнем удалось справиться в 00:35.

Так как машины были припаркованы у жилого дома, черный дым мог попасть в квартиры. Сведения о пострадавших не поступали. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Крестовском острове каршеринг снес ограждение и прилег на крышу. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ирина Станиславовна, Екатерина Галушкина

Теги: пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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