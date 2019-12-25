На Крестовском острове каршеринг снес ограждение и прилег на крышу

Вечером 11 ноября на Крестовском острове в Петербурге произошло очередное ДТП с каршерингом. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".
По словам очевидцев, арендованное авто снесло ограждение и перевернулось на крышу на проспекте Динамо. Машина оказалась сильно повреждена: из-за аварии крыша сильно деформировалась, на правой стороне имелись большие вмятины.
Информация о пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.
Ранее на Пискаревском каршеринг насмерть сбил пешехода.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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