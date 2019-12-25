На Крестовском острове каршеринг снес ограждение и прилег на крышу

Машина оказалась сильно повреждена. Информация о пострадавших уточняется.

Вечером 11 ноября на Крестовском острове в Петербурге произошло очередное ДТП с каршерингом. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, арендованное авто снесло ограждение и перевернулось на крышу на проспекте Динамо. Машина оказалась сильно повреждена: из-за аварии крыша сильно деформировалась, на правой стороне имелись большие вмятины.

Информация о пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.

Ранее на Пискаревском каршеринг насмерть сбил пешехода.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб