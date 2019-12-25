На Пискаревском каршеринг насмерть сбил пешехода

Водитель на каршеринге на Пискаревском проспекте насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Каршеринг наехал на 38-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход Рамазанов от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Накануне на проспекте Косыгина произошла смертельная авария.
Фото: Piter.tv
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