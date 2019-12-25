На Пискаревском каршеринг насмерть сбил пешехода

Каршеринг наехал на 38-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода.

Водитель на каршеринге на Пискаревском проспекте насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Каршеринг наехал на 38-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход Рамазанов от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Накануне на проспекте Косыгина произошла смертельная авария.

Фото: Piter.tv