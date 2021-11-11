На перекрёстке Косыгина и Передовиков произошла смертельная авария

Легковушка заехала под грузовик.

Поздним вечером 10 ноября в Красногвардейском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцальных сетях.

Авария произошла на пересечении проспекта Косыгина и улицы Передовиков. Легковушка заехала под грузовик. По предварительной информации, пассажир легкового автомобиля скончался на месте, водителя зажало.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

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Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Ксюша Костикова)