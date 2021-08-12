В ЖК "До Ре Ми" полностью сгорела квартира-студия

Кто-то остался без студии в новостройке.

В Приморском районе в жилом комплексе "До Ре Ми" пожар охватил квартиру-студию. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

В 15:47 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Репищева, дом №10/1. Выяснилось, что пожар произошел в квартире-студии на первом этаже новостройки. Специалистам не удалось спасти студию площадью 40 квадратных метров. Пожар охватил её полностью.

Дым в свою очередь разнесся на весь жилой комплекс. По словам очевидцев, пострадавших нет. В квартире на момент пожара никто не находился. Со слов свидетелей, спасателям пришлось даже выбить стекла в лоджии.

В 16:21 пожар ликвидировали. На месте работали 16 человек личного состава и три единицы спецтехники.

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