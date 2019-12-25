  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Институте геологии РАН на набережной Макарова произошёл пожар
Сегодня, 15:33
74
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В Институте геологии РАН на набережной Макарова произошёл пожар

0 0

Пожар ликвидирован.

В Институте геологии и геохронологии докембрия РАН в Петербурге произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. 

В 14:22 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: набережная Макарова, дом №2. На место тут же прибыли 17 человек личного состава и пять единиц спецтехники. 

Пожар произошел в административном здании на третьем этаже, где выгорела обстановка на площади 30 квадратных метров. Спустя час, в 15:27, пожар удалось ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Петербурге загорелся авиационный завод.

Фото: Piter.tv

Теги: институт ран, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии