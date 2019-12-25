В Институте геологии РАН на набережной Макарова произошёл пожар

Пожар ликвидирован.

В Институте геологии и геохронологии докембрия РАН в Петербурге произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

В 14:22 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: набережная Макарова, дом №2. На место тут же прибыли 17 человек личного состава и пять единиц спецтехники.

Пожар произошел в административном здании на третьем этаже, где выгорела обстановка на площади 30 квадратных метров. Спустя час, в 15:27, пожар удалось ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Петербурге загорелся авиационный завод.

Фото: Piter.tv