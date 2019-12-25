В Петербурге загорелся авиационный завод

Как рассказали в МЧС, в производственном цехе загорелась электроустановка.

В Красносельском районе 8 августа загорелся производственный цех авиационного завода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Сообщение о пожаре на улице Политрука Пасечника поступило в 15:04. Как рассказали в МЧС, в цехе загорелась электроустановка. В 16:23 пожар был ликвидирован. Его площадь составила 5 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали.

В тушении огня участвовали 41 пожарный и 9 единиц техники.

Ранее на КАД загорелся автомобиль Volvo, из-за которого образовалась пробка.

Фото: Piter.tv

