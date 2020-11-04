На 41-м км КАД из-за сгоревшей Volvo образовалась пробка

Пробка длиной в километр.

На 41-м км КАД образовалась пробка в километр из-за сгоревшего автомобиля Volvo. Об этом сообщили 8 августа в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Как сообщили в МЧС, в 13:56 поступило сообщение о пожаре в Красногвардейском районе. Через 20 минут пожар был потушен. От автомобиля остался только металлический корпус. Информации о пострадавших нет.

В тушении огня участвовали 10 пожарных и 2 единицы специальной техники.

Ранее мы писали, что двое детей пострадали в аварии на трассе "Нарва".

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