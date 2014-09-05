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Двое детей пострадали в аварии на трассе "Нарва"
Сегодня, 15:15
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Двое детей пострадали в аварии на трассе "Нарва"

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В результате аварии 4-летний ребенок в тяжелом состоянии и 9-лентий ребенок в состоянии средней тяжести были госпитализированы в больницу.

В субботу, 7 августа, в ДТП на трассе "Нарва" пострадали двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По предварительной версии, авария произошла вечером в 20:00. Женщина не справилась с управлением и вылетела в кювет. Он сама сообщила о случившемся в полицию. В результате дорожного происшествия 4-летний ребенок в тяжелом состоянии и 9-лентий ребенок в состоянии средней тяжести были госпитализированы в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мы писали, что внедорожник снес остановку и ограждение у станции метро "Автово".

Фото: Piter.tv

Теги: дети пострадали, машина улетела в кювет, нарва дтп
Категории: ДТП, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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