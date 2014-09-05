Двое детей пострадали в аварии на трассе "Нарва"

В результате аварии 4-летний ребенок в тяжелом состоянии и 9-лентий ребенок в состоянии средней тяжести были госпитализированы в больницу.

В субботу, 7 августа, в ДТП на трассе "Нарва" пострадали двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По предварительной версии, авария произошла вечером в 20:00. Женщина не справилась с управлением и вылетела в кювет. Он сама сообщила о случившемся в полицию. В результате дорожного происшествия 4-летний ребенок в тяжелом состоянии и 9-лентий ребенок в состоянии средней тяжести были госпитализированы в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

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Фото: Piter.tv