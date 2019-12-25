Второклассник на роликах и старшеклассник на самокате столкнулись на Южной дороге

У младшего ребенка диагностировали разрыв почки.

Накануне, 14 мая, около "Зенит Арены" на Южной дороге столкнулись подросток на электросамокате и мальчик на роликах. Пострадавших доставили в больницу.

Инцидент произошел в 19:40. Известно, что один из участников современного ДТП в субботу отмечал день рождения. Школьников отправили в стационар. Медики диагностировали у 7-летнего пациента разрыв почки и тупую травму живота. Старшеклассник отделался ушибами и ссадинами. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.tv: из-за ДТП на Испытателей автобусам и троллейбусам пришлось свернуть с привычного пути.

Фото: Piter.tv