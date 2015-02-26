Внедорожник снес остановку и ограждение у станции метро "Автово"

Информации о пострадавших не поступало.

В ночь на 8 августа в Кировском районе у станции метро "Автово" внедорожник вылетел на тротуар и снес остановку. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Дорожное происшествие на проспекте Стачек произошло около двух ночи. По информации очевидцев, водитель на полной скорости врезался в остановку. На кадрах видео можно наблюдать, что части машины раскидало вокруг места столкновения. Помимо остановки также ограждения и мусорные баки пострадали от удара.

Автор публикации отмечает, что "вроде никто не пострадал. Повезло, что была поздняя ночь", а также "снес все что можно было снести".

Детали произошедшего устанавливаются.

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