Пьяный таксист пытался уйти от полиции по газону на севере Петербурга

Полиция составила административные протоколы в отношении пойманного водителя.

Таксист сервиса "Ситимобил" пытался уйти от полиции по газону в Калининском районе Петербурга. Подробности 7 августа сообщили на странице "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте". Оказалось, что на проспекте Луначарского автомобиль таксиста не остановился по требованию сотрудников дорожной полиции и попытался скрыться "круговым движением".

Машина попыталась уехать от полиции, но безуспешно – у транспортного средства водителя, который оказался еще и подвыпившим, снесена подвеска и пробит поддон после того, как авто пролетело через газон в центре перекрёстка. В салоне автомобиля еще была и пассажирка, которая также оказалась в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция составила административные протоколы в отношении пойманного водителя – по факту неостановки автомобиля по требованию полиции и вождению машины в нетрезвом виде. Теперь автомобилю предстоит ремонт, а водителю надо выплатить штраф в 30 тыс. рублей и передвигаться пешком в ближайшие 1,5-2 года, сообщили в группе.

Ранее Piter.tv сообщал о том, что машина Росгвардии попала в аварию на перекрестке Ветеранов и Лёни Голикова.

Фото: Дорожный инспектор / ВКонтакте