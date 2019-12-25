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Очевидцы: машина Росгвардии попала в аварию на перекрестке Ветеранов и Лёни Голикова
Сегодня, 11:31
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Очевидцы: машина Росгвардии попала в аварию на перекрестке Ветеранов и Лёни Голикова

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Информация о пострадавших не поступала.

ДТП с участием нескольких автомобилей произошла в ночь на воскресенье, 8 августа в Кировском районе Петербурга. Как сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте", в аварию попали несколько автомобилей, среди которых оказался и автомобиль Росгвардии.

На перекрестке проспекта Ветеранов и Лёни Голикова. Росгвардия на красный без звуковых сигналов въехала в две машины, 

– написали очевидцы.

Ранее Piter.tv сообщал о том, что электросамокатчик погиб в ДТП на Арсенальной набережной.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, дтп, петербург, росгвардия
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб, ДТП,

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