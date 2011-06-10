Электросамокатчик погиб в ДТП на Арсенальной набережной

Авария произошла в ночь на воскресенье.

В аварии на Арсенальной набережной, которая произошла в ночь с 7 на 8 августа, погиб водитель электросамоката. Подробности инцидента рассказали на странице "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Так, насмерть был сбит мужчина 1987 года рождения. За рулем автомобиля Ford, который наехал на электросамокатчика, находился водитель 1998 года рождения. Авария произошла в начале второго часа ночи возле дома 1 на площади Ленина – это место фактически считается частью Арсенальной набережной. Пешеход погиб на месте.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В Петербурге за июль электросамокат нашелся на крыше автобусной остановки, другой технофоб громил транспортные средства лично. За прошлый месяц самокаты неоднократно становились участниками аварий, однако смертельного исхода среди них не было.

Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор