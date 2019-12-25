В Петербурге на крыше остановки заметили электросамокат

Комментаторы уже пошутили про Карлсона и кикшеринг.

Жители Петербурга второй день подряд наблюдают восстание против машин в городе. Накануне в сети появилась запись, как неизвестный громит и топчет ногами электросамокаты. Теперь кто-то оставил кикшеринговый электросамокат на крыше остановки. В сети появилась фотография с места событий.

Транспортное средство заметили на крыше остановки возле дома №32 на улице Солдата Корзуна. Комментаторы уже успели пошутить, что это Карлсон постарался. Чем прокатное имущество заслужило такое обращение, останется загадкой.

Ранее мы писали, что петербуржец с изголовьем кровати набросился на каршеринг у метро "Ломоносовская".

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург