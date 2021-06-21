Петербуржец с изголовьем кровати набросился на каршеринг у метро "Ломоносовская"

Свои действия дебошир сопровождал мычанием и редкими криками.

Утро понедельника началось у жителей домов у станции метро "Ломоносовская" с необычного представления. Они проснулись от странных звуков, похожих на мычание и редкие крики. Выглянув в окно, местные жители увидели на улице молодого человека, пытающегося разбить каршеринг предметом, похожим на изголовье кровати.

Все происходящее было снято на видео. На записи видно, как мужчина подходит к машине и пытается ее ударить изголовьем кровати. В какой-то момент предмет вылетает из рук и застревает между машиной и поребриком. Сам мужчина куда-то уходит.

"Мда... а потом прилетит последнему кто пользовался машиной и докажи что не верблюд". "У каждого шизика, свое обострение, у кого-то весеннее, у кого-то реакция на жару, а кого-то ковид не добил... Развлечения соответствующие". "Пьяный идиот. Своего ничего нет, да и чужого не жалко". "Это сторонник партии "Запретить Каршеринг". Написали комментаторы под видео

Ранее мужчина с ножом в руке угрожал собачнице на улице Олеко Дундича.

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