Инцидент произошел около 21 часов во дворе дома №35.

Мужчина с ножом в руке угрожал собачнице на улице Олеко Дундича. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 16 июня.

Хозяйка щенков рассказала "Фонтанке", что 14 июня вместе с мужем она уехала в другой город и попросила подругу выгулять собак. Инцидент произошел около 21 часов во дворе дома №35 по улице Олеко Дундича. По её словам, рядом с подругой остановилась машину, из котороый вышел ребенок. Однако щенки встретили его лаем. Девушка решила погулять с животными подальше от людей. Однако в этот момент за ней побежал отец ребенка с ножом в руке.

Затем мужчина взял одного из щенков и стал трясти его в воздухе со словами: "Выбирай, какую собаку?". После чего девушка забрала собак и ушла домой, сообщив об инциденте хозяйке. И та в свою очередь решила вернуться в город.

Позже девушка решила вновь прогуляться с щенками. Однако на детской площадке она увидела компанию, в который находился и отец ребенка. Он подошёл к девушке со словами: "Ты что, еще не все поняла?".

Вскоре приехала хозяйка животных, которая вызвала полицию. Однако компания увидела её с мужем и набросилась на них. Супруги защищались лопатами, которые лежали в багажнике автомобиля. В результате инцидента у мужа сломаны два пальца. Потерпевшие написали заявления в полицию о нападении, угрозе убийством и жестоком обращении с собаками.

Утром же в дверь хозяйки позвонили соседи. Они рассказали, что на её машине порезали шины, а также поцарапались и сам автомобиль.

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Видео: Piter.tv