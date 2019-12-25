Электросамокатчик врезался в каршеринговый автомобиль на проспекте Науки

Пострадавший упал на асфальт без сознания.

В полночь, 26 июля, на севере Петербурга произошла авария с участием электросамоката и каршеринга. В сети появилось фото с места происшествия.

По словам очевидцев, водитель электросамоката выехал на проезжую часть и, не справившись с управлением, врезался в припаркованный автомобиль каршеринговой компании. После случившегося пострадавший упал на асфальт без сознания.

О состоянии электросамокатчика на данный момент сведений нет.

Ранее мы писали, что из-за грузовика на КАД произошло массовое ДТП.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Artem Som