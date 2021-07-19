Мужчина на электросамокате пострадал после ДТП с легковушкой в центре Петербурга

Вереница машин поворачивала направо, когда им навстречу летел электросамокатчик.

В воскресенье, 18 июля, мужчина на электросамокате врезался в легковой автомобиль в центре Петербурга. Момент ДТП попал на видео.

Самокатчик на скорости планировал пересечь перекресток на улице Восстания, но "зацепился" за передний бампер иномарки и перевернулся в воздухе, после чего жестко приземлился лицом в асфальт.

По предварительным данным, пострадавшего забрала "скорая помощь".

Напомним, что в Петербурге власти ограничили скорость движения самокатов до 20 км/ч, в Центральном районе (на некоторых улицах) – до 15 км/ч, в Кронштадтском – до 10 км/ч..

Видео: Piter.TV