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Мужчина на электросамокате пострадал после ДТП с легковушкой в центре Петербурга

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Вереница машин поворачивала направо, когда им навстречу летел электросамокатчик.

В воскресенье, 18 июля, мужчина на электросамокате врезался в легковой автомобиль в центре Петербурга. Момент ДТП попал на видео.

Самокатчик на скорости планировал пересечь перекресток на улице Восстания, но "зацепился" за передний бампер иномарки и перевернулся в воздухе, после чего жестко приземлился лицом в асфальт.

По предварительным данным, пострадавшего забрала "скорая помощь". 

Напомним, что в Петербурге власти ограничили скорость движения самокатов до 20 км/ч, в Центральном районе (на некоторых улицах) – до 15 км/ч, в Кронштадтском – до 10 км/ч.. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, электросамокат
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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