Пассажирка съехавшей в кювет машины вылетела через лобовое стекло в Тихвинском районе

Причина ДТП пока не известна.

Около 21.44 18 марта в полицию по Тихвинскому району Ленобласти поступило сообщение о ДТП на трассе Липная Горка –Овино. Как выяснилось, "ВАЗ" съехал в кювет у поворота с Овино на Цвылево перед железнодорожным переездом. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Прибывшая на месте полиция установила, что за рулем отечественной легковушки находился 43-летний житель поселка Цвылево, на пассажирском сиденье была 36-летняя жительница поселка Валя. В момент жесткого съезда в кювет женщина пробила лобовое стекло и вылетела из машины. Пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте, степень тяжести пока устанавливается.

Что стало причиной ДТП, неизвестно.

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Фото: pixabay