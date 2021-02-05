Девочка получила травмы в результате катания на ватрушке в Кронштадте

Для того, чтобы доставить ребенка в карету скорой помощи, сотруднику МЧС пришлось прокатиться с горки.

Катание на ватрушки в Кронштадте закончилось для 11-летней девочки госпитализацией. Происходящие событие попали на камеру видеонаблюдения, их получил Piter.TV.

Инцидент произошел около 19 часов на Якорной площади. Дети катались с ватрушки прямо за Морским Никольским собором. Одна из девочек пострадала. Чтобы вызвать медиков, дети обратились к проходящей мимо женщине. На место приехали сотрудники МЧС и скорая помощь.

По предварительной информации, у пострадавшей диагностировали вывих плечевой кости и переохлаждение. Ее госпитализировали в детскую больницу им. Раухфуса.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что трехлетний ребенок разбился при катании на ватрушке в Ленобласти.

Видео: Piter.TV