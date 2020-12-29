Трехлетний ребенок разбился при катании на ватрушке в Ленобласти

Также в Тихвине с тюбинга слетела 26-летняя девушка.

Следственное управление СК России по Ленобласти напомнило об опасности тюбингов (ватрушек) после двух происшествий в регионе. Ппри катании на "ватрушке" на "Колтушских высотах" разбился трехлетний ребенок. В Тихвине на лыжном спуске к стадиону "Кировец" с тюбинга слетела 26-летняя девушка. Оба выжили, но получили тяжелые травмы. СК проводит проверки, по предварительной информации, и ребенок, и девушка, катались в не предназначенном для этого месте.

Катание на "ватрушках" – очень опасная зимняя забава. Они быстро разгоняются, до скорости в 60 км/ч. Управлять ими невозможно. Следком по Ленобласти

Районным властям напомнили о необходимости обеспечить жителей оборудованными местами для зимних развлечений. А граждан попросили соблюдать меры безопасности при катании.

О гололеде, технике падения и опасности ватрушек: интервью с травматологом.

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