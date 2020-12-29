О гололеде, технике падения и опасности ватрушек: интервью с травматологом

В новогодние праздники более 130 петербуржцев получили травмы из-за гололеда.

В Петербурге с наступлением холодов резко возросло количество травм. В новогодние праздники пятеро петербуржцев получили травмы, катаясь на ватрушках, еще восемь человек пострадали от использования пиротехники, более 130 человек получили переломы из-за гололеда. Об особенностях зимних травм Piter.TV рассказал травматолог, ортопед клиники "Скандинавия" Василий Трубин.

С какими травмами люди чаще всего обращаются зимой?

Зима вообще период повышенного травматизма. Как правило, в зимнее время количество травм увеличивается вдвое, а то и втрое. В основном, это связано с обледенением покрытия, увеличивается количество ДТП в 2-3 раза, отдельный вид травматизма – спортивная травма, зимой увеличивается количество спортсменов, которые выходят на склоны, дети катаются на санках и ватрушках, так называемый тюбинг.

Преимущественно это переломы, это наверное первое место, так называемый перелом луча, когда человек падает на гололеде и выставляет руку, чтобы создать себе точку опоры, вся нагрузка падает на руку, рука ломается. Переломы костей голени, повреждения капсульно-связочного аппарата, у пожилых пациентов это переломы шейки бедра, известный перелом, достаточно непростой, эти переломы увеличивают количество инвалидизации пациентов на 20 процентов в зимнее время.

Правда ли, что пожилые люди более подвержены травмам?

Это именно та возрастная группа, которая чаще всего достаточно тяжело травмируется. Связано это с особенностями обменных процессов в организме, с возрастом наступают всевозможные нарушения обменных процессов, в том числе деминерализация костной ткани или остеопороз, пациент ничего не чувствует, но падение с высоты собственного роста приводит к достаточно серьезным переломам.

Как обезопасить себя от травм в период гололеда?

Самое главное – это быть внимательным, в первую очередь, это вытекает из режима сна и отдыха. Если мы недостаточно отдыхаем, внимания не хватает. Должна быть специальная обувь в зимнее время, прорезиненная подошва с хорошим протектором. Кто-то считает, что возможно научить потенциального пациента правильно падать, если ребенка и молодого человека можно научить, то как научить старушку? Техники падения существуют, как профилактику травматизма их можно использовать. Обязательно стараться падать на бок, втянуть голову, шею, чтобы не получить черепно-мозговую травму, что тоже часто зимой случается.

Что делать человеку, который упал и почувствовал острую боль?

В первую очередь, постараться попросить помощи, если есть прохожие, которые помогут подняться, осмотреть себя, есть ли видимые деформации, рука или нога смотрит в другую сторону. Конечно, нужно обратиться в специализированное учреждение, потому что даже ушибы коварны, за ними могут крыться небольшие повреждения.

Какие травмы можно получить, катаясь на ватрушке?

К спортивному зимнему травматизму можно отнести тюбинг или катание на ватрушках, когда кажется, что под тобой достаточно мягкая поверхность, ты защищен, однако управляемость у ватрушки практически нулевая. Иногда родители оставляют детей без присмотра, бывали случаи, когда неуправляемая ватрушка, ребенок вылетал на проезжую часть, полынью, такое случается, к сожалению. В отличие от снегоката или санок, это достаточно травмоопасное занятие.

Фото и видео: Piter.TV