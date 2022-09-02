На Ленинском проспекте дотла сгорел брошенный BMW

По словам очевидцев, автомобиль оставили во дворе несколько лет назад.

Вечером четверга, 1 сентября, во дворе у дома №96 по Ленинскому проспекту огонь охватил заброшенный автомобиль BMW. Об этом сообщили свидетели произошедшего в соцсетях.

Как отмечают очевидцы, иномарка находилась у подъезда уже несколько лет. По данным ГУ МЧС РФ по городу, сигнал о пожаре специалисты получили в 18:32, на его тушение выдвинулись 10 человек личного состава и 2 спецмашины.

Уже к 18:48 пожар удалось локализовать, автомобиль за это время полностью выгорел.

Ранее мы сообщили о том, что в конце августа в Петербурге загорелся трамвай.

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