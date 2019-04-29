Видео: в Петербурге загорелся трамвай. Это второй случай за два дня

Обошлось без пострадавших.

На севере Петербурга 29 августа загорелся трамвай. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

На Торжковской улице у дома 14 загорелся трамвай в 15:20. Горело электрооборудование на площади один квадратный метр.

В 15:39 пожар потушили. Обошлось без пострадавших.

В "Горэлектротрансе" рассказали, что на ходу водитель обнаружил возгорание на крыше трамвая. Он действовал чётко по инструкции, вызвал пожарных и оперативно самостоятельно ликвидировал возгорание.

В настоящий момент из-за происшествия движение трамваев на данном участке скорректировано. Трамваи сейчас следуют: № 40 — по Лесному проспекту, № 48 — до ж/д станции "Старая Деревня", № 21 — до Кушелевской дороги.

Ранее в Петербурге загорелся пятый автобус за летний сезон. На этот раз инцидент произошёл в Петродворцовом районе.

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