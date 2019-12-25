В Петербурге загорелся пятый автобус за летний сезон

На этот раз инцидент произошёл в Петродворцрвом районе.

Ранним утром в пятницу, 5 августа, в МЧС поступил сигнал об очередном возгорании автобуса в Северной столице. Как сообщила пресс-служба ведомства по городу и области, на этот раз пожар случился в Петродворцовом районе.

По предварительным данным, общественный транспорт марки "МАЗ" вспыхнул примерно в 6:02 на пересечении улиц Кипренского и Связи в Ломоносове. С огнём боролись 10 спасателей и 2 единицы техники, локализовать пламя удавалось за 20 минут. В результате автобус полностью выгорел,однако пострадавших не оказалось.

Отметим, что за лето в Петербурге зафиксировано уже 5 случаев возгорания автобусов.

Ранее мы сообщили о том, что в Колпино байкер протаранил пассажирский автобус.

Фото: Piter.TV